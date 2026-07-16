КСИР нанес удары по Иордании, Кувейту и Бахрейну

Командование вооруженных сил Бахрейна сообщило о перехвате нескольких иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов. В заявлении подчеркивается, что целью удара были мирные жители государства.

Командование призывает население не приближаться к подозрительным объектам и оповещать представителей властей. В заявлении отмечается, что обстрел мирного населения представляет собой нарушение международного права.

Корпус стражей исламской революции подтвердил, что утром 16 июля были нанесены удары по территории Бахрейна, Иордании и Кувейта. В то же время армейская пресс-служба сообщила, что Иран не находится в конфликте с "братскими соседними странами".