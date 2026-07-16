x
16 июля 2026
|
последняя новость: 13:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июля 2026
|
16 июля 2026
|
последняя новость: 13:32
16 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

КСИР нанес удары по Иордании, Кувейту и Бахрейну

КСИР
Война с Ираном
Иран
время публикации: 16 июля 2026 г., 12:55 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 12:59
КСИР нанес удары по Иордании, Кувейту и Бахрейну
AP Photo

Командование вооруженных сил Бахрейна сообщило о перехвате нескольких иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов. В заявлении подчеркивается, что целью удара были мирные жители государства.

Командование призывает население не приближаться к подозрительным объектам и оповещать представителей властей. В заявлении отмечается, что обстрел мирного населения представляет собой нарушение международного права.

Корпус стражей исламской революции подтвердил, что утром 16 июля были нанесены удары по территории Бахрейна, Иордании и Кувейта. В то же время армейская пресс-служба сообщила, что Иран не находится в конфликте с "братскими соседними странами".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 июля 2026

США одобрили поставки оружия Саудовской Аравии и Кувейту на 2,4 миллиарда долларов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 июля 2026

Арабские источники сообщают о взрывах в Кувейте