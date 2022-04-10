Арабы разгромили гробницу Йосефа в Шхеме

Утром 10 апреля поступило сообщение, что группа молодых мужчин и подростков из Шхема разгромила гробницу Йосефа: они разбили надгробную плиту, а затем устроили пожар.

Ранее могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. После чего возобновились регулярные массовые паломничества верующих евреев в гробницу Йосефа.

В октябре 2015-го арабы вновь устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.

Во время эпидемии коронавируса массовые паломничества были прерваны. Это совпало по времени с отказом властей ПА сотрудничать с Израилем в сфере безопасности.

Посещение гробницы Йосефа требовало получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывался подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивали военные.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.