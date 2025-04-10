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Израиль

Полиция сообщила о задержании в Хайфе 23 участников митинга в поддержку жителей Газы

Война с ХАМАСом
Полиция
Акции протеста
Хайфа
время публикации: 10 апреля 2025 г., 21:23 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 21:23
Полиция сообщила о задержании в Хайфе 23 участников митинга в поддержку жителей Газы
Пресс-служба полиции Израиля

Митинг в поддержку жителей сектора Газы состоялся в хайфском районе Мошава Германит. В нем приняли участие десятки евреев и арабов, большая часть их лозунгов была написана по-арабски. Демонстранты требовали прекратить боевые действия в секторе Газы.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что плакаты и лозунги демонстрантов осуждали Израиль и его действия в Газе. В полиции посчитали, что проведение этого митинга могло закончиться нарушением "общественного спокойствия". Полиция потребовала от демонстрантов разойтись.

На видео, опубликованных в социальных сетях с этого мероприятия, можно увидеть, как полицейские вырывают из рук демонстрантов плакаты, а также применяют силу для разгона участников акции.

Полиция сообщила о задержании 23 человек по подозрению в нарушении общественного порядка.

Израиль
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