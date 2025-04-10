Гендиректор хайтек-компании подозревается в изнасилованиях маленьких детей

Итай Леви из Модиина, генеральный директор компании KERNELiOS, специализирующейся на кибербезопасности, задержан полицией по подозрению в совершении тяжкого сексуализированного насилия против детей.

Суд разрешил к публикации информацию о том, что расследование началось после того, как мальчик в возрасте около четырех лет, вернувшийся из дома Леви, где он играл с детьми подозреваемого, сообщил своим родителям о пережитом сексуализированном насилии. Отец мальчика немедленно обратился в полицию, и детский психолог опросил ребенка.

По сообщению сайта новостной службы 12 канала ИТВ, после допроса ребенка подозреваемый был задержан, на его мобильном телефоне и на других носителях информации были обнаружены многочисленные видеосвидетельства сексуализированного насилия над детьми , возраст которых не превышает четырех лет.

К настоящему моменту известно о пяти жертвах, все они младше четырех лет. На электронных носителях были обнаружены сотни порнографических роликов, фотографии половых органов и детей, а также видеозапись акта содомии в отношении маленького ребенка, совершенного, по данным СМИ, в комнате подозреваемого.

После получения улик следователи связались с родителями детей, в полиции полагают, что могут быть дополнительные жертвы. Арест Итая Леви продлен до 16 апреля. Его адвокат выразил недоумение тем фактом, что подозреваемый был арестован в пятницу, в то время как его допрос отложили до воскресенья. Он попросил освободить подозреваемого под домашний арест в доме его родителей, но судья Юваль Кедар после просмотра предоставленного в качестве доказательства видео отказал в этой просьбе.