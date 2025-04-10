Эяль Замир распорядился привести армию в состояние повышенной готовности на Песах

Глава Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел оценку ситуации перед праздником и подчеркнул важность поддержания готовности и бдительности, чтобы граждане Израиля могли спокойно отметить Песах в любой точке страны.

В связи с этим было принято решение о повышении боеготовности и присутствии боевых подразделений на всех участках в течение праздника Песах.

Глава Генштаба также усилил меры бдительности и готовности к защите военных баз и военных объектов ЦАХАЛа во время праздника.