Эяль Замир распорядился привести армию в состояние повышенной готовности на Песах
время публикации: 10 апреля 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 20:34
Глава Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел оценку ситуации перед праздником и подчеркнул важность поддержания готовности и бдительности, чтобы граждане Израиля могли спокойно отметить Песах в любой точке страны.
В связи с этим было принято решение о повышении боеготовности и присутствии боевых подразделений на всех участках в течение праздника Песах.
Глава Генштаба также усилил меры бдительности и готовности к защите военных баз и военных объектов ЦАХАЛа во время праздника.
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