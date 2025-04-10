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Израиль

Эяль Замир распорядился привести армию в состояние повышенной готовности на Песах

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 апреля 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 20:34
Эяль Замир распорядился привести армию в состояние повышенной готовности на Песах
Yonatan Sindel/Flash90

Глава Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел оценку ситуации перед праздником и подчеркнул важность поддержания готовности и бдительности, чтобы граждане Израиля могли спокойно отметить Песах в любой точке страны.

В связи с этим было принято решение о повышении боеготовности и присутствии боевых подразделений на всех участках в течение праздника Песах.

Глава Генштаба также усилил меры бдительности и готовности к защите военных баз и военных объектов ЦАХАЛа во время праздника.

Израиль
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