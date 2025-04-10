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Израиль

Нетаниягу встретился с родными Эльканы Бухбута и Рома Браславского

Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 10 апреля 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 22:18
Нетаниягу встретился с родными Эльканы Бухбута и Рома Браславского
Yair Sagi/POOL/Flash90

В то время, когда израильские СМИ пишут о прогрессе на переговорах с ХАМАСом, канцелярия главы правительства сообщила, что Биньямин Нетаниягу встретился с семьями Эльканы Бухбута и Рома Браславского.

"Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня в Иерусалиме с семьями заложников Эльканы Бухбута и Рома Браславского. На встречах премьер-министр рассказал о предпринимаемых для освобождения заложников действиях, и о переговорном процессе. Премьер-министр вновь выразил свою приверженность достижению всех целей войны: освобождения всех наших заложников, ликвидации ХАМАСа и обеспечения того, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля", – говорится в сообщении канцелярии.

При этом радиостанция "Кан Бет" передала, что вечером 10 апреля Биньямин Нетаниягу встретился с членами израильской переговорной группы и представителями системы безопасности.

Ранее 13-й канал ИТВ передал, что на заседании правительства, состоявшемся после возвращения Биньямина Нетаниягу из США, Рон Дермер рассказал о прогрессе на переговорах с ХАМАСом, которые ведутся при посредничестве Египта и США.

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