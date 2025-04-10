Нетаниягу встретился с родными Эльканы Бухбута и Рома Браславского

В то время, когда израильские СМИ пишут о прогрессе на переговорах с ХАМАСом, канцелярия главы правительства сообщила, что Биньямин Нетаниягу встретился с семьями Эльканы Бухбута и Рома Браславского.

"Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня в Иерусалиме с семьями заложников Эльканы Бухбута и Рома Браславского. На встречах премьер-министр рассказал о предпринимаемых для освобождения заложников действиях, и о переговорном процессе. Премьер-министр вновь выразил свою приверженность достижению всех целей войны: освобождения всех наших заложников, ликвидации ХАМАСа и обеспечения того, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля", – говорится в сообщении канцелярии.

При этом радиостанция "Кан Бет" передала, что вечером 10 апреля Биньямин Нетаниягу встретился с членами израильской переговорной группы и представителями системы безопасности.

Ранее 13-й канал ИТВ передал, что на заседании правительства, состоявшемся после возвращения Биньямина Нетаниягу из США, Рон Дермер рассказал о прогрессе на переговорах с ХАМАСом, которые ведутся при посредничестве Египта и США.