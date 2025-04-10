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Израиль

Педофил-рецидивист из Рош а-Аина задержан за домогательства к несовершеннолетним

Расследование
Полиция
Сексуальное насилие
время публикации: 10 апреля 2025 г., 18:02 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 18:02
Педофил-рецидивист из Рош а-Аина задержан за домогательства к несовершеннолетним
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Центрального округа задержали ранее судимого за сексуализированное насилие и находящегося под надзором секс-преступника из Рош а-Аина по подозрению в совершении непристойных действий в отношении несовершеннолетних и за нарушение условий надзора.

По данным поданного против него в четверг, 10 апреля, обвинительного заключения, 35-летний житель Рош а-Аина хранил педофильские материалы на своем мобильном устройстве, он также обвиняется в совершении непристойных действий в отношении детей, которых он приглашал развлекаться в своем бассейне.

Срок содержания обвиняемого под стражей продлен в соответствии с потребностями следствия.

Израиль
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