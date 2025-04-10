Педофил-рецидивист из Рош а-Аина задержан за домогательства к несовершеннолетним
время публикации: 10 апреля 2025 г., 18:02 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 18:02
Сотрудники полиции Центрального округа задержали ранее судимого за сексуализированное насилие и находящегося под надзором секс-преступника из Рош а-Аина по подозрению в совершении непристойных действий в отношении несовершеннолетних и за нарушение условий надзора.
По данным поданного против него в четверг, 10 апреля, обвинительного заключения, 35-летний житель Рош а-Аина хранил педофильские материалы на своем мобильном устройстве, он также обвиняется в совершении непристойных действий в отношении детей, которых он приглашал развлекаться в своем бассейне.
Срок содержания обвиняемого под стражей продлен в соответствии с потребностями следствия.
Ссылки по теме