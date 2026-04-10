Израиль

Кусты не спасли: ВВС Израиля ликвидировали группу боевиков "Хизбаллы" в Ливане. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 10 апреля 2026 г., 12:48 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 12:50
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала оперативное видео, в котором собраны несколько случаев ликвидации террористов "Хизбаллы" ВВС Израиля при наведении наземных сил 91-й дивизии.

В среду бойцы 769-й боевой группы выявили группу боевиков неподалеку от размещенных в районе израильских сил. Один из террористов прятался в кустах. Сразу после обнаружения он был ликвидирован с воздуха.

Во время ликвидации был замечен и атакован автомобиль с несколькими другими боевиками, который пытался скрыться. К настоящему времени с начала наземной операции ликвидированы сотни террористов "Хизбаллы" на юге Ливана.

ВВС продолжают оказывать помощь силам дивизии в наземной операции и по их наведению атаковали склад вооружений и другие объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

Только за последнюю неделю при наведении дивизии были ликвидированы более 40 боевиков и уничтожены свыше 50 объектов террористической инфраструктуры.

