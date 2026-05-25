x
25 мая 2026
|
последняя новость: 17:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 17:23
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ анонсировал удары по Ар-Рашидии и Бурдж аш-Шамали

Хизбалла
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 мая 2026 г., 16:00 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 16:00
ЦАХАЛ анонсировал удары по Ар-Рашидии и Бурдж аш-Шамали
Пресс-служба ЦАХАЛа

Вслед за общим предупреждением об эвакуации, обращенным к жителям Тира (Цура) и его окрестностей, пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение о скорых ударах по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.

В частности, опубликованы аэрофотоснимки лагеря палестинских беженцев Ар-Рашидия к югу от Тира и лагеря палестинских беженцев Бурдж аш-Шамали, также в районе Тира.

Армия обороны Израиля призвала жителей зданий, отмеченных красным цветом на опубликованных картах, а также соседних строений немедленно эвакуироваться и отойти на расстояние не менее 300 метров.

ЦАХАЛ подчеркивает, что указанные здания используются террористами "Хизбаллы", и пребывание в районе этих объектов представляет опасность для жизни.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 мая 2026

962-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии