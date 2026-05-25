ЦАХАЛ анонсировал удары по Ар-Рашидии и Бурдж аш-Шамали

Вслед за общим предупреждением об эвакуации, обращенным к жителям Тира (Цура) и его окрестностей, пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение о скорых ударах по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.

В частности, опубликованы аэрофотоснимки лагеря палестинских беженцев Ар-Рашидия к югу от Тира и лагеря палестинских беженцев Бурдж аш-Шамали, также в районе Тира.

Армия обороны Израиля призвала жителей зданий, отмеченных красным цветом на опубликованных картах, а также соседних строений немедленно эвакуироваться и отойти на расстояние не менее 300 метров.

ЦАХАЛ подчеркивает, что указанные здания используются террористами "Хизбаллы", и пребывание в районе этих объектов представляет опасность для жизни.