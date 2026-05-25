25 мая 2026
последняя новость: 17:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Трамп: присоединение мусульманских стран к "Соглашениям Авраама" является частью сделки с Ираном

Турция
Израиль
Иран
Война с Ираном
Саудовская Аравия
время публикации: 25 мая 2026 г., 16:38 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 16:38
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social заявление, в котором назвал присоединение арабских и мусульманских стран к "Соглашениям Авраама" обязательным условием ядерной сделки с Ираном. "Я требую, чтобы все страны в обязательном порядке немедленно подписали "соглашения Авраама", – написал Трамп, поручив своим представителям проконтролировать этот процесс.

Трамп перечислил страны, от которых ожидает подписания: Саудовская Аравия, Катар, Пакистан, Турция, Египет и Иордания, отметив, что ОАЭ и Бахрейн уже являются участниками соглашений.

По словам президента США, процесс должен начаться с Саудовской Аравии и Катара, а остальные должны последовать за ними. Тех, кто откажется, Трамп пригрозил исключить из сделки по Ирану, назвав отказ "проявлением дурных намерений".

Трамп также заявил, что в случае подписания Ираном соглашения с США Тегеран тоже мог бы присоединиться к "Соглашениям Авраама". При этом он предупредил, что альтернативой сделке станет "возобновление военных действий с еще большей силой".

Отметим, что днем ранее журналист Барак Равид в своей статье, опубликованной сайтом "Мако", сообщил, что в ходе телефонной конференции в субботу Трамп потребовал от лидеров мусульманских стран присоединиться к "Соглашениям Авраама". Источник журналиста заявил, что лидеры Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, не имеющие дипломатических отношений с Израилем, были застигнуты врасплох этим требованием. "На линии воцарилась тишина, и Трамп пошутил, спросив, все ли еще на связи", – рассказал один из американских чиновников.

