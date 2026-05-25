Банк Израиля понизил учетную ставку до 3,75%

Монетарная комиссия Банка Израиля приняла решение о снижении учетной ставки на 0,25% до уровня 3,75%. Ставка "прайм" составляет 5,25%.

Это уже второе снижение базовой учетной ставки с начала года, предыдущее снижение, также на 0,25%, было осуществлено в январе.

На решение комиссии повлияли признаки возможного завершения военного противостояния на Ближнем Востоке, а также стабилизация годовой инфляции на уровне 1,9% – внутри целевого диапазона, установленного правительством.