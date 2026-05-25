x
25 мая 2026
|
последняя новость: 17:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 17:23
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Банк Израиля понизил учетную ставку до 3,75%

Банк Израиля
время публикации: 25 мая 2026 г., 16:18 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 16:18
Банк Израиля понизил учетную ставку до 3,75%
Yonatan Sindel/Flash90

Монетарная комиссия Банка Израиля приняла решение о снижении учетной ставки на 0,25% до уровня 3,75%. Ставка "прайм" составляет 5,25%.

Это уже второе снижение базовой учетной ставки с начала года, предыдущее снижение, также на 0,25%, было осуществлено в январе.

На решение комиссии повлияли признаки возможного завершения военного противостояния на Ближнем Востоке, а также стабилизация годовой инфляции на уровне 1,9% – внутри целевого диапазона, установленного правительством.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 мая 2026

"Глобс": законопроект о субсидировании ипотек снят с повестки дня правительства
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 марта 2026

Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 марта 2026

Учетная ставка в США осталась без изменений
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 февраля 2026

На фоне ожидания войны с Ираном Банк Израиля оставляет учетную ставку без изменений: 4%