Новый метод лечения травм спинного мозга предотвращает инвалидность. Израильское исследование

Ученые из Тель-Авивского университета разработали метод лечения травм спинного мозга, который останавливает каскад разрушений нервных клеток в первые часы после повреждения.

В первые минуты после повреждения в организме происходит избыточное накопление нейрохимического вещества глутамата. Это запускает локальное воспаление, приводит к дегенерации тканей и образованию рубцов, что часто оборачивается необратимой инвалидностью. На данный момент стандартных одобренных методов предотвращения этого процесса не существует.

Исследование, опубликованное в журнале Inflammation and Regeneration, предлагает инновационный терапевтический подход, который значительно снижает масштабы повреждения.

Разработанный метод кардинально меняет существующие подходы к лечению: исследователи нашли способ выводить избыток глутамата через кровоток в первые часы после травмы. Эксперименты на животных показали снижение уровня воспаления и гибели клеток, что помогает сохранить структуру нервной ткани. В результате подвижность пролеченных животных улучшилась уже через два дня, а через два месяца они восстановили до 80% моторных функций, тогда как в контрольной группе этот показатель составил лишь 30%.

Метод эффективен даже при введении инъекции через восемь часов после травмы, что позволяет оказывать помощь в реальных экстренных ситуациях прямо на месте происшествия силами скорой помощи.

Сфера применения технологии выходит за рамки повреждений позвоночника. По мнению ученых, данный подход способен перевернуть терапию широкого спектра неврологических патологий.

Соавтор работы доктор Йона Голдшмит отмечает: "Этот новый метод может революционизировать лечение не только травм спинного мозга, но и других повреждений головного мозга, вызванных, например, инсультом. Снижение повреждений нервной системы может обеспечить более успешную последующую реабилитацию".