Велосипедист получил тяжелые травмы в лесу возле Тверии, его эвакуировали вертолетом
время публикации: 10 апреля 2026 г., 13:46 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 14:10
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о несчастном случае в районе Швейцарского леса в окрестностях Тверии, где велосипедист получил тяжелые травмы.
Фельдшеры и парамедики МАДА смогли добраться до пострадавшего на тяжелых мотоциклах, приспособленных для пересеченной местности.
Пострадавший, мужчина в возрасте 21 года, лежал возле велосипеда в затуманенном состоянии сознания, у него были тяжелые травмы лица и грудной клетки.
После оказания неотложной помощи его эвакуировали при помощи спасательного вертолета в больницу.
