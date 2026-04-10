Велосипедист получил тяжелые травмы в лесу возле Тверии, его эвакуировали вертолетом

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о несчастном случае в районе Швейцарского леса в окрестностях Тверии, где велосипедист получил тяжелые травмы.

Фельдшеры и парамедики МАДА смогли добраться до пострадавшего на тяжелых мотоциклах, приспособленных для пересеченной местности.

Пострадавший, мужчина в возрасте 21 года, лежал возле велосипеда в затуманенном состоянии сознания, у него были тяжелые травмы лица и грудной клетки.

После оказания неотложной помощи его эвакуировали при помощи спасательного вертолета в больницу.