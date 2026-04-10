10 апреля 2026
Опрос "Mаарива": Беннет сокращает отставание от Нетаниягу до одного мандата

время публикации: 10 апреля 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 08:55
Tal Gal/Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы только 25 мандатов.

Партия "Беннет 2026" Нафтали Беннета сокращает открыв до одного мандата, набирая 24 мандата. У "Яшар" Гади Айзенкота – 13 мандатов.

ШАС и НДИ получают по 9 мандатов, "Демократим" и "Оцма Йегудит" – по 8 мандатов, "Еш Атид" и "Яадут а-Тора" – по 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Кахоль-Лаван", "Ционут Датит", "Милуимниким" и БАЛАД не проходят электоральный барьер.

Таким образом, у оппозиционных еврейских партий – 61 мандат и возможность сформировать правительство, у действующей коалиции – 49 мандатов.

