21-летнему жителю Иерусалима предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Ирана

Государственная прокуратура передала в суд обвинительное заключение против 21-летнего жителя Иерусалима Моше Лаховица из ультраортодоксальной общины, которому вменяется контакт с иностранным агентом, передача информации врагу и другие преступления.

Согласно обвинительному заключению, Лахович установил связь с лицом, действовавшим по заданию иранской разведки и представившимся "Майклом". В ходе переписки, происходившей в том числе во время операции "Народ как лев", обвиняемому было поручено, в частности, фотографировать различные объекты по всей стране.

Оплату он получал в криптовалюте через цифровой кошелек Trust. По данным обвинения, в какой-то момент Лахович осознал, что имеет дело с иранским агентом, однако продолжил выполнять задания.

Переломным моментом стала фраза куратора о том, что, по его мнению, все евреи заслуживают смерти, кроме "харедим". После этого Лахович прекратил отвечать на сообщения куратора.