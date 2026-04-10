Вновь тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях: ударный БПЛА "Хизбаллы"

Тревога "Цева Адом" прозвучала в 14:16 Манаре, Кирьят-Шмоне и других населенных пунктах у границы с Ливаном: зафиксировано проникновение ударного беспилотника из Ливана. ПВО работают над нейтрализацией угрозы.

В 14:48 в Верхней Галилее вновь прозвучала ракетная тревога. В сторону Кармиэля и окрестностей были выпущены не менее шести ракет, все они были сбиты.