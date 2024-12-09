Нетаниягу: "Говорят, я уклоняюсь от суда. Да я восемь лет ждал возможности все высказать"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил со специальным обращением – впервые за последние более чем три месяца, 99 дней назад он проводил последний брифинг.

Он начал свое выступление с принесения соболезнований близким семерых военнослужащих, погибших в секторе Газы и в Ливане – их имена были опубликованы в понедельник.

"Вчера началась новая глава в истории Ближнего Востока, пал режим Башара Асада в Сирии, режим, который был ключевым звеном иранской оси зла. Иран вкладывал в Сирию миллиарды и миллиарды – все эти деньги пропали, – заявил Нетаниягу. – И сейчас все понимают, что для Израиля жизненно важно контролировать Голанские высоты". Он напомнил, что Дональд Трамп по его просьбе в 2019 году признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Нетаниягу подчеркнул, что падение режима Асада стало прямым следствием действий Израиля, сильно ослабивших "Хизбаллу", Иран, нанесших сильнейший удар по иранской оси зла. Он напомнил, что за время войны Израилю удалось нанести мощнейший удар ХАМАСу, уничтожить его главарей и террористическую инфраструктуру, что дало возможность сосредоточиться на второй цели – северной границе, "Хизбалле".

Нетаниягу подчеркнул, что Израиль меняет лицо Ближнего Востока: это было изначальной целью главы правительства, и Израиль продолжает идти к этой цели. По словам Нетаниягу, через два дня после "черной субботы" 7 октября 2023 года он пообещал: Израиль изменит лицо Ближнего Востока, и такая резня никогда не повторится.

Нетаниягу подчеркнул, что Израиль хочет видеть Сирию другой, это будет во благо как для граждан Сирии, так и для Израиля. "Мы протянем руку мира тем, кто хочет мира, – отметил глава правительства. – Но мы отрубим руку любому, кто попытается нанести нам вред".

Он добавил, что после падения режима Асада ХАМАС оказался в полнейшей изоляции, он ожидал помощи от "Хизбаллы", но Израиль не позволил этого, он ожидал помощи от Ирана, но Израиль ослабил Иран, ХАМАС ожидал помощи от Асада – режима Асада больше нет. Нетаниягу подчеркнул, что новая реальность дает шанс для продвижения сделки по освобождению заложников.

После выступления главы правительства журналистам дали возможность задать ему несколько вопросов. На вопрос, верит ли глава правительства в то, что суд будет справедливым, Нетаниягу ответил: "Я читал утверждения, что я уклоняюсь от суда. Это я-то уклоняюсь? Я жду этого суда уже восемь лет. Я жду возможности сказать все все эти годы", – заявил Нетаниягу.

Он подчеркнул, что все эти годы ищутся и придумываются обвинения, допрашиваются десятки человек из его окружения, в невыносимых условиях, с намеренным лишением сна, с угрозами и издевательствами, и всех требуют оговорить Нетаниягу. "Завтра я буду говорить. Я не прошу дополнительных прав, я лишь прошу, чтобы не ущемляли мои права. В нынешней ситуации нельзя было обойтись без дачи показаний целый день три дня в неделю?"