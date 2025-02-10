Из-за заявления ХАМАСа Нетаниягу перенес заседание кабинета на утро вторника

По сообщению высокопоставленных правительственных источников, на фоне заявления ХАМАСа о приостановке процесса освобождения израильских заложников глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился перенести заседание кабинета на утро вторника.

Отметим, что утром во вторник глава правительства должен в очередной раз давать показания в суде по "делам тысяч": по всей видимости, адвокаты премьера обратятся в прокуратуру с просьбой отложить его выступление в суде.