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Израиль

Штаб семей заложников призвал правительство "не ставить под угрозу выполнение соглашения"

время публикации: 10 февраля 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 19:35
Штаб семей заложников призвал правительство "не ставить под угрозу выполнение соглашения"
Avshalom Sassoni/Flash90

После публикации объявления ХАМАСа о "приостановке процесса освобождения заложников" Штаб семей похищенных призвал посредников найти "немедленное и эффективное решение" кризиса.

"Мы также призываем правительство Израиля воздержаться от действий, которые ставят под угрозу выполнение подписанного соглашения, и действовать для продолжения выполнения соглашения и возвращения домой 76 наших братьев и сестер, – сказано в заявлении Штаба семей похищенных. – Последние свидетельства не оставляют места для сомнений, у заложников нет времени, они должны срочно выйти из этого ада".

Эйнав Ценгаукер, мать похищенного террористами Матана Ценгаукера и одна из лидеров движения за немедленную сделку с ХАМАСом, обвинила в решении ХАМАСа главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу. "Заявление ХАМАСа является прямым результатом безответственного поведения Нетаниягу, – утверждает Ценгаукер. – Сегодня уже всем стало ясно, что намеренное затягивание процесса, отсутствие мандата у переговорной группы и хвастливые заявления Нетаниягу вредят соглашению. Если Нетаниягу не отправит делегацию, дав ей полный мандат на закрытие второго этапа сделки и возвращение сразу всех заложников, он приговорит моего Матана и всех героев, которые еще выживают в этом Холокосте, к мучительной смерти".

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