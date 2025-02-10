В связи с последними событиями отменено заседание суда с участием Биньямина Нетаниягу

Амит Хадад, адвокат Биньямина Нетаниягу, от имени премьер-министра обратился в суд с просьбой отменить запланированное на вторник, 11 февраля, заседание суда, на котором должен был глава правительства продолжить дачу показаний.

В просьбе об отмене заседания Амит Хадад указал, что в связи с заявлением ХАМАСа о приостановке освобождения заложников, возникла необходимость переноса заседания кабинета безопасности на утро.

По информации новостной службы N12, заседание кабинета запланировано на 11:00.