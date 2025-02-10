Завтра правительство Израиля обсудит второй этап сделки по Газе

Делегация, участвовавшая в Дохе в переговорах по реализации сделки с ХАМАСом, вернулась в Израиль. На вечер вторника, 11 февраля в 19:00, намечено заседание кабинета министров по вопросам политики и безопасности для обсуждения позиции Израиля по второму этапу соглашения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявлял, что в Дохе должны были обсуждать "технические детали" соглашения с ХАМАСом.

Реализация первого этапа соглашения идет по плану, несмотря на взаимные обвинения со стороны Израиля и ХАМАСа в нарушении договоренностей.

9 февраля силы Армии обороны Израиля были полностью выведены из района "оси Нецарим", отделявшей север Газы от других районов сектора. Оборудование, которое было установлено военными ранее в этом районе, было демонтировано и вывезено или уничтожено. После отвода войск израильских военнослужащих в северной части сектора Газы не осталось. ЦАХАЛ продолжает контролировать "Филадельфийский коридор" (граница между Газой и Египтом), буферную зону вдоль сухопутной границы сектора Газы и морскую границу.

8 февраля в рамках сделки о прекращении огня в Газе и "обмене пленными" ХАМАС освободи еще троих заложников, удерживаемых террористами с 7 октября 2023 года, в обмен на освобождение 183 заключенных, среди которых были 18 убийц, приговоренных к пожизненным срокам, 54 приговоренных к длительному лишению свободы, а также жители Газы, арестованные в первые месяцы войны.

В общей сложности в январе-феврале 2025 года в рамках первого этапа сделки был освобожден 21 заложник (16 граждан Израиля и пять граждан Таиланда). Ожидается освобождение еще 17 заложников (не менее девяти из них, судя по имеющейся информации, живы).

В ходе первой фазы сделки Израиль должен освободить до 1904 палестинских заключенных – включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.

Второй этап сделки, который обсуждается в настоящее время в Дохе, может стать завершением войны "Железные мечи". ХАМАС требует полного прекращения боевых действий и вывода сил ЦАХАЛа со всей территории сектора Газы, включая "Филадельфийский коридор". При этом ХАМАС рассчитывает получить международные гарантии того, что Израиль не возобновит войну после того, как все заложники будут освобождены.

На прошлой неделе издание Axios со ссылкой на два источника в США и один в Израиле писало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе встреч в Вашингтоне представил план прекращения войны в Газе в обмен на отказ ХАМАСа от власти и изгнание его лидеров из Газы. Авторы публикации Барак Равид и Стивен Нойкам приводили слова Нетаниягу о том, что он не видит возможности для послевоенного восстановления Газы, пока ХАМАС контролирует ситуацию в секторе. "Если ХАМАС откажется от власти, а его лидеры отправятся в изгнание, это может открыть дверь для плана следующего дня, возможно, включая "захват Газы" президентом Трампом", – писало издание Axios.

Нетаниягу сказал в Вашингтоне, что хочет продлить первый этап сделки после 42-дневного прекращения огня, чтобы освободить больше заложников. В обмен на них Израиль готов освободить больше палестинских заключенных. Речь может идти в том числе о "высокопоставленных" террористах, отбывающих длительные или пожизненные сроки в израильских тюрьмах. При этом Нетаниягу потребует, чтобы ХАМАС освободил оставшихся заложников, отказался от власти в Газе и согласился на то, что его лидеры, включая освобожденных из тюрем, отправятся в изгнание.

Высокопоставленные израильские чиновники утверждают, что ХАМАС уже готов отказаться от гражданского контроля над Газой и передать ответственность за процесс восстановления Палестинской администрации или независимому комитету. Однако ХАМАС не готов расформировать свое военное крыло ("Бригады Иззаддина аль-Касама). При этом шансы на то, что лидеры ХАМАСа в Газе согласятся отправиться в изгнание, "крайне низки", отметил источник Axios.

Однако позиция Нетаниягу могла измениться после встречи с президентом США Дональдом Трампом, который объявил о плане переселения всех жителей Газы в другие страны и создания в этом регионе "Ривьеры Ближнего Востока" под американским контролем.