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Мир

Байден: "Мы добились реального прогресса на переговорах об освобождении заложников"

ХАМАС
Джо Байден
Заложники
время публикации: 10 января 2025 г., 02:00 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 02:00
Президент США Джо Байден
Shawn Thew/Pool Photo via AP

Джо Байден выразил надежду, что сделка, которой в настоящее время препятствует ХАМАС, будет заключена до окончания его пребывания на посту президента.

Это заявление было сделано на брифинге, который был посвящен пожарам в Калифорнии. Но, как часто бывает, одним из первых вопросов президенту был задан вопрос об Израиле.

На просьбу рассказать о последних новостях, касающихся переговоров, Байден сказал: "Мы добились реального прогресса" и добавил, что он недавно встречался с американскими переговорщиками. После этого он переключился на тему выборов президента в Ливане.

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