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Израиль

Опубликован документ, доказывающий использование больницы в Хан-Юнисе террористами

Террористы
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 10 июля 2025 г., 17:49 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 17:49
Опубликован документ, доказывающий использование больницы в Хан-Юнисе террористами
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал обнаруженный под Европейской больницей в Хан-Юнесе документ, в котором активист ХАМАСа рассказывает, как по приказу командира боевики оставили своих товарищей на смерть, и подтверждает, что террористы стреляли изнутри Европейской больницы – что является нарушением международного законодательства и грубым нарушением правил ведения войны.

В личном письме, написанном одним из боевиков ХАМАСа, рассказано, что пока два боевика – Ахмад Штаат и Салим Маруф – находились в разгаре боестолкновения с военнослужащими ЦАХАЛа, их командир по имени Мухаммад аль-Бакри, находившийся в туннеле под ними, показал закрыть туннель, лишив боевиков возможности отступить.

"Привяжи дверь веревкой, пусть они умрут снаружи, – цитирует слова командира автор письма. В результате двое боевиков побежали в сторону Европейской больницы, чтобы спрятаться, но не сумели открыть вход в туннель и погибли.

Далее в документе рассказывается, как группа террористов под командованием аль-Бакри через подземный туннель вышла в Европейскую больницу, и оттуда открыла огонь по военнослужащим ЦАХАЛа: речь идет о неопровержимым доказательстве использования гражданского объекта в террористических целях.

Письмо также демонстрирует трусость командиров ХАМАСа, с легкостью жертвующих своими подчиненными, когда сами они прячутся в туннелях.

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