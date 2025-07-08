Минздрав Газы ожидает прибытия лекарств и просит не грабить автоколонну

Министерство здравоохранения в секторе Газы при помощи подконтрольных ХАМАСу СМИ опубликовало сообщение для палестинцев: во вторник, 8 июля, в сектор Газы планируется ввоз грузовиков с гуманитарной помощью от Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Речь идет исключительно о лекарствах и медицинских принадлежностях для больниц сектора Газы, подчеркивает министерство здравоохранения, особо выделяя, что поставка не содержит никаких продуктов и продовольственных товаров.

"Мы призываем население, старейшин и кланы, и все заинтересованные стороны приложить усилия для защиты автоколонны, чтобы не подвергать грузовики "воздействию" и обеспечить их безопасное прибытие в больницы для спасения жизней больных и раненых", – указано в этом сообщении.