x
08 июля 2025
|
последняя новость: 13:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июля 2025
|
08 июля 2025
|
последняя новость: 13:58
08 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Минздрав Газы ожидает прибытия лекарств и просит не грабить автоколонну

Газа
ХАМАС
время публикации: 08 июля 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 12:30
Минздрав Газы ожидает прибытия лекарств и просит не грабить автоколонну
Abed Rahim Khatib/Flash90

Министерство здравоохранения в секторе Газы при помощи подконтрольных ХАМАСу СМИ опубликовало сообщение для палестинцев: во вторник, 8 июля, в сектор Газы планируется ввоз грузовиков с гуманитарной помощью от Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Речь идет исключительно о лекарствах и медицинских принадлежностях для больниц сектора Газы, подчеркивает министерство здравоохранения, особо выделяя, что поставка не содержит никаких продуктов и продовольственных товаров.

"Мы призываем население, старейшин и кланы, и все заинтересованные стороны приложить усилия для защиты автоколонны, чтобы не подвергать грузовики "воздействию" и обеспечить их безопасное прибытие в больницы для спасения жизней больных и раненых", – указано в этом сообщении.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 июля 2025

Reuters: GHF предложила администрации США план переселения и перевоспитания жителей Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2025

Смотрич против Замира. "Армия не справляется со своими обязанностями"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2025

Кабинет министров Израиля одобрил создание в Газе зон гуманитарной помощи