Роми Гонен, проведшая в плену 471 день, выписалась из больницы после пяти месяцев реабилитации

Пережившая плен ХАМАСа Роми Гонен была выписана из больницы "Шиба" после пяти месяцев лечения и реабилитации. Ее освободили после 471 дня плена, и в Израиле Роми перенесла две сложные операции, призванные ликвидировать последствия полученных 7 октября ранений, отсутствие нормального лечения и жестокого содержания в плену.

На этом путь Роми к здоровью еще не завершен: через несколько месяцев она вновь вернется в больницу на еще одну операцию. В своем аккаунте в социальной сети Instagram Роми написала, что за почти полгода в Израиле пять месяцев она провела в больнице, и этот период был совсем нелегким: она страдала от болей, проходила операции, восстанавливалась после них, поднималась и падала заново.

"Мне нужны свобода и покой, – призналась Гонен. – Я чувствовала, что должна узнать, что значит быть по-настоящему свободной, не привязанной к какому-то одному месту. Делать только то, что я хочу делать".

Перед выпиской она устроила своеобразную вечеринку, на которую пригласила своих новых друзей из реабилитационного отделения, в котором лечатся также многие раненые в Газе солдаты. В последний день госпитализации Роми обошла сотрудников больницы "Шиба" и поблагодарила их за преданность и профессионализм, которые помогли ей в физической и психологической реабилитации.