Мать похищенной наблюдательницы ЦАХАЛа: "Не хочу, чтобы дочь вернулась с внуком-палестинцем"

Родственники захваченных в "черную субботу" 7 октября израильтян приняли участие в Конференции Центра местной власти, которая проходит в эти дни в Тель-Авиве. Орли Гильбоа, мать похищенной террористами наблюдательницы ЦАХАЛа Даниэлы Гильбоа, призвала к немедленному заключению сделки с ХАМАСом, поскольку это, с ее слов, единственная возможность вернуть ее дочь и других заложников живыми. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает Walla.

"Последняя операция была событием одноразовым, которое легко могло завершиться гибелью всех, кто их спасал, – подчеркнула она. – Вернуть всех живыми можно только политическим путем. Я не хочу, чтобы моя дочь вернулась с внуком-палестинцем".

Орли Гильбоа подчеркнула, что военное давление на ХАМАС действительно важно, но "по прошествии восьми месяцев мы видим, что военное давление не возвращает их". "Моя дочь, как женщина, и остальные девушки пережили и продолжают переживать там ад и сексуальное насилие. Я была бы счастлива, если бы силы ЦАХАЛа вернули ее, но единственный путь – это сделка", – заявила она.

С этой позицией согласны не все родственники похищенных. Цвика Мор, отец похищенного Эйтана Мора, в ходе той же конференции возразил, что для освобождения его сына и остальных заложников необходимо придерживаться военного пути.

"Сегодня мы расплачиваемся за "сделку Шалита", – подчеркнул он. – Наших похищенных могут вернуть только правительство Израиля и силы безопасности, поэтому нужно вернуть их всех как можно скорее, принимая во внимание всех израильтян".

"Это произойдет лишь если мы применим значительные силы, как мы видели в субботу, – продолжил Мор. – То, что происходило до сих пор, нельзя назвать сильной войной. Я тоже хочу сделку. Я не хочу сделку с ХАМАСом, но ладно, пусть она будет. Вопрос как дойти до нее. Нам необходимо, помимо политических шагов, использовать мощное военное давление, чтобы справиться с требованиями ХАМАСа".