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Израиль

Хуситы призвали Израиль перенести иностранные посольства из Тель-Авива

Йемен
Хуситы
Израиль
время публикации: 10 июня 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 21:58
Хуситы призвали Израиль перенести иностранные посольства из Тель-Авива
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Глава Высшего политического совета Йемена Махди аль-Машат призвал государства, имеющие посольства в Израиле, добиваться их переноса из Тель-Авива.

Махди аль-Машат, речь которого транслировалась телеканалом "Аль-Масира", заявил, что в дальнейшем удары группировки "Ансар Аллах" по Израилю будут "более продуманными, эффективными и они будут наноситься по жизненно важным целям", что позволит хуситам "сохранить свое превосходство и контроль над театром боевых действий".

Он призвал государства, имеющие свои посольства и представительства в Тель-Авиве, требовать от правительства Израиля перенести иностранные дипломатические миссии подальше от "законных целей" хуситов. Он также посоветовал работникам дипломатических представительств, если их просьба о переносе миссии в безопасное место не будет выполнена, "закрыть посольства и уехать".

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