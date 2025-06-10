ЦАХАЛ: ВМС Израиля осуществили ракетный удар по порту Ходейда в Йемене

ЦАХАЛ объявил, что военно-морские силы Армии обороны Израиля осуществили ракетный удар по объектам режима хуситов в порту Ходейда на западе Йемена.

В заявлении ЦАХАЛа сказано: "Сегодня утром Армия обороны Израиля атаковала объекты террористического режима хуситов в порту Ходейда в Йемене, задействовав ракетные корабли ВМС. Атака была осуществлена ​​в ответ на агрессию террористического режима хуситов против Государства Израиль, в ходе которой по территории страны и ее гражданам были запущены ракеты класса "земля-земля" и беспилотные летательные аппараты. Целью (израильской) атаки было усугубить ущерб, нанесенный военным объектам в порту, который подвергался атаке со стороны Армии обороны Израиля в прошлом году и продолжает использоваться для террористических операций. Атакованный порт используется для переброски оружия и является еще одним примером циничного использования и эксплуатации гражданской инфраструктуры террористическим режимом хуситов для содействия террористическим операциям. Атака была осуществлена ​​после многочисленных предварительных предупреждений со стороны Армии обороны Израиля с целью снижения возможного ущерба гражданскому населению в этом районе. Террористический режим хуситов в течение последних полутора лет действовал агрессивно, под руководством и при финансировании со стороны Ирана, с целью нанести ущерб Государству Израиль и его союзникам, подорвать региональный порядок и нарушить глобальную свободу судоходства. В свете военного использования этого порта террористическим режимом хуситов, Армия обороны Израиля в очередной раз предупреждает всех, кто находится в порту, держаться подальше и покинуть этот район. Армия обороны Израиля полна решимости продолжать действовать и наносить мощные удары по любому, кто представляет угрозу жителям Государства Израиль, и везде, где это необходимо".

Хуситский канал "Аль-Масира" подтвердил, что ЦАХАЛ нанес два удара по докам порта Ходейда.

Информация уточняется.

Напомним, что накануне вечером глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал в соцсети Х предупреждение ко всем, кто находится в йеменских портах Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф. "Важное и срочное предупреждение. В связи с тем, что террористический режим хуситов использует указанные морские порты, мы настоятельно призываем всех, кто находится там, эвакуироваться ради собственной безопасности", – говорилось в сообщении.

Это предупреждение было опубликовано через несколько часов после того, как хуситы предприняли очередную попытку обстрела Израиля: ракета упала в Саудовской Аравии.

Прошлая атака ЦАХАЛа, направленная против хуситов в Йемене, была осуществлена 28 мая. Тогда израильские ВВС атаковали аэропорт и самолеты в Сане.