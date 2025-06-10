СМИ: Катар предложил разбить освобождение 10 заложников на два этапа

13-й телеканал обнародовал подробности предложения Катара по сделке, которая должна привести к освобождению части заложников и прекращению войны в Газе.

По данным телеканала, в предложении Катара говорится об освобождении восьми заложников в первый день после вступления в силу соглашения. Еще двое – должны быть освобождены на 60-й, последний день первого этапа сделки.

На первом этапе также предлагается провести три "раунда" обмена, в рамках которых Израилю будут возвращены тела погибших.

В период действия режима прекращения огня предполагается проведение переговоров о завершении боевых действий под личные гарантии президента США Дональда Трампа и его специального посланника Стива Виткоффа.

Отметим, что утром 10 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал видео, в котором сообщил о достижении значительного прогресса на переговорах.

Вечером представители канцелярии Нетаниягу сообщили, что "в связи с существенными продвижениями в переговорах, премьер-министр созвал сегодня вечером совещание с участием министра обороны Исраэля Каца, министра стратегического планирования Рона Дермера, главы Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира и представителей переговорной группы".