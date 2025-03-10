Полиция спасла раненую обезьяну в бедуинском поселке Тель-Шева

Полиция Негева продолжает операцию по выявлению незаконно содержащихся диких и экзотических животных в арабских населенных пунктах. Некоторые из этих животных были запечатлены на видео, которое широко распространилось в социальных сетях.

Глава полиции Негева Амир Кляйн поручил своим подчиненным собрать разведывательную информацию для быстрого обнаружения незаконно содержащихся животных и подозреваемых, которые держат их.

В воскресенье вечером сотрудники полиции Негева и бойцы пограничной полиции МАГАВ обнаружили травмированную обезьяну, которую держали в кустарного изготовления клетке на территории Тель-Шевы.

Обезьяну изъяли и доставили в полицейский участок, ее передали инспекторам Управления природы и парков для осмотра и последующего лечения. Позднее животное переведут в приют для лечения.

Частное содержание обезьян запрещено законом: это серьезное правонарушение из-за огромного вреда, которое наносится чувствительному животному при содержании в ненадлежащих условиях. У обезьян специфические потребности в содержании, особенно социальные потребности, которые человек не может удовлетворить.

Представители Управления природы и парков подчеркнули, что последние случаи незаконного содержания контрабандных диких животных доказывают, насколько серьезна эта проблема. Из-за ненадлежащего содержания животные не могут вернуться в дикую природу, они страдают от травм и неправильного питания, от тесноты в клетках и от отсутствия общения с себе подобными. Кроме того, доставленные контрабандой дикие животные могут переносить опасные болезни и патогены.

Директор приюта для обезьян Тамар Фридман рассказала, что на попечение сотрудников приюта в воскресенье вечером поступила пятая обезьяна: она находилась в плохом состоянии здоровья, у животного гниющие раны шеи и плеча. По всей видимости, плечо повреждено, и обезьяна не пользуется правой рукой. Еще одна обезьяна поступила в тяжелом состоянии: ее зубы были вырваны, и из-за прикрепленной к поясу цепи, на которой держали обезьяну, на коже образовались раны.