Полиция: сообщения о задержанных на стадионе "Тедди" террористах – фейк

Полиция опубликовала опровержение распространившейся в последние часы в социальных сетях информации о якобы задержанной террористической ячейке возле стадиона "Тедди" в Иерусалиме.

Отметим, что в понедельник вечером на стадионе "Тедди" проходит футбольный матч, на который съехались болельщики со всей страны, и в связи с этим в районе стадиона развернуты многочисленные силы полиции.

В сообщении полиции подчеркивается, что публикация о задержании в районе стадиона террористов абсолютно беспочвенная и не имеет никакой связи с реальностью. Полиция призывает не распространять ложную информацию, вызывающую панику среди населения, и сообщает о продолжении обеспечения общественной безопасности, в том числе до, во время и после спортивного мероприятия.