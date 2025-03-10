x
10 марта 2025
|
последняя новость: 18:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 марта 2025
|
10 марта 2025
|
последняя новость: 18:27
10 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция: сообщения о задержанных на стадионе "Тедди" террористах – фейк

время публикации: 10 марта 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 18:09
Полиция: сообщения о задержанных на стадионе "Тедди" террористах – фейк
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция опубликовала опровержение распространившейся в последние часы в социальных сетях информации о якобы задержанной террористической ячейке возле стадиона "Тедди" в Иерусалиме.

Отметим, что в понедельник вечером на стадионе "Тедди" проходит футбольный матч, на который съехались болельщики со всей страны, и в связи с этим в районе стадиона развернуты многочисленные силы полиции.

В сообщении полиции подчеркивается, что публикация о задержании в районе стадиона террористов абсолютно беспочвенная и не имеет никакой связи с реальностью. Полиция призывает не распространять ложную информацию, вызывающую панику среди населения, и сообщает о продолжении обеспечения общественной безопасности, в том числе до, во время и после спортивного мероприятия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2025

Секс-скандал в спортзале в Явне: сообщение об убийстве неверной жены опровергнуто
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 октября 2024

Подозреваемый в распространении фейка об освобождении заложников говорит, что ему "сообщили друзья"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 августа 2024

Полиция призывает игнорировать фейковые sms-сообщения о "похоронах"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2024

Полиция предупреждает: сообщение об обезглавленном сотруднике ШАБАС – фейк