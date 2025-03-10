Житель Бней-Брака обвиняется в покушении на убийство женщины топором

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 27-летнего Реувена Меодеда из Бней-Брака, который пытался убить женщину в ее квартире в Старом городе Иерусалима при помощи топора. Мотивом нападения была неприязнь к пострадавшей и ее мужу, руководителю ешивы, из которой обвиняемого ранее выгнали за неподобающее поведение.

По данным обвинительного заключения, 20 февраля текущего года обвиняемый незаконно вторгся в квартиру в Старом городе Иерусалима, вооруженный топором, набросился на находившуюся там женщину и ударил ее топором по голове. После этого он сбежал с места преступления по переулкам Старого города, а затем сел в такси и уехал из города.

Он был обнаружен менее чем через сутки после нападения благодаря масштабной полицейской операции по розыскам преступника. Следователи собрали улики на месте происшествия и установили личность подозреваемого. Им удалось отследить путь его бегства, и он был арестован полицейскими из отделения Тверии, когда скрывался в ешиве на севере страны и даже пытался изменить свою внешность, пытаясь сбрить бороду.

В ходе расследования выяснилось, что мотивом для нападения стала месть: в прошлом подозреваемый учился в ешиве, которой руководил муж жертвы, и был исключен за нарушение правил поведения. Он решил отомстить, убив жену руководителя ешивы, напал на нее и причинил ей серьезные травмы: женщина была госпитализирована в больницу "Шаарей Цедек" .