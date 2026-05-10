10 мая 2026
последняя новость: 20:06
"Хизбалла" опубликовала видео удара БПЛА по батарее "Железного купола"

время публикации: 10 мая 2026 г., 19:35 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 19:41
"Хизбалла" опубликовала видео удара БПЛА по батарее "Железного купола"
соцсети, агентство "Шехаб"

В воскресенье, 10 мая, террористическая группировка "Хизбалла" опубликовала видео, на котором запечатлен удар дрона-камикадзе по батарее системы ПРО "Железный купол" в Западной Галилее. Инцидент произошел 7 мая.

На видео можно увидеть, как оператор беспилотника выбирает цель, колеблясь между ударом по группе военнослужащих и самой установкой.

Отметим, что израильские телеканалы с разрешения военной цензуры показали кадры из этого видео.

Новостная служба "Кан" приводит рассказы резервистов, находящихся в Ливане, о том, что беспилотники являются одной из главных угроз: при их приближении часто не срабатывает система предупреждения, а единственным средством защиты от них являются рыболовные сети, приобретенные бойцами за свой счет.

Израиль
