Нетаниягу в интервью CBS заявил, что Трамп ему сказал, что "хочет войти в Иран"

В интервью программе "60 минут" телеканала CBS, которое будет показано вечером 10 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что война с Ираном "достигла очень многого, но не завершена". По его словам, нерешенными остаются ключевые задачи: вывоз обогащенного урана, демонтаж объектов по обогащению урана, прекращение производства баллистических ракет и нейтрализация поддерживаемых Ираном вооруженных группировок.

На вопрос о том, как он представляет себе изъятие урана с территории Ирана, Нетаниягу ответил: "Заходишь и забираешь". Он не стал уточнять, идет ли речь об израильской или американской операции, однако рассказал, что в ходе переговоров президент Трамп заявил ему: "Я хочу войти туда".

Тегеран передал пакистанским посредникам свой ответ на американское предложение. По словам источника иранского агентства IRNA, текущий этап переговоров посвящен исключительно вопросу прекращения боевых действий в регионе.

Дипломатический источник в Пакистане сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что "ответ Ирана передан американцам".

Ранее 13-й канал израильского ТВ сообщил, что президент США Дональд Трамп заверил премьер-министра Биньямина Нетаниягу: Вашингтон не пойдет на компромисс с Ираном по вопросу обогащенного урана.

В Израиле продолжают внимательно следить за ожидаемым решением Трампа по переговорам с Тегераном. Израильский источник охарактеризовал ситуацию как "постоянное ожидание", отмечает 13-й канал.

По сведениям 13-го канала, в ходе последних обсуждений представители армии и разведки представляли Нетаниягу более жесткие позиции в отношении Ирана. В ЦАХАЛе считают нынешнее состояние иранских военных возможностей "оперативной возможностью" для возобновления ударов и "завершения миссии", в "Мосаде" полагают, что новая война может ускорить падение иранского режима. При этом, по словам израильского источника, руководство Израиля старается не выглядеть паникующим и не создавать впечатление, будто оно давит на Вашингтон, добиваясь военной эскалации.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут "очень хорошо" и что война может "быстро закончиться". Одним из центральных вопросов остается судьба запасов высокообогащенного урана: Трамп заявил, что США "получат уран" от Ирана, однако Тегеран пока отрицает готовность передать уран американцам.

Трамп накануне сказал: "Возможно, мы вернемся к проекту "Свобода", если ничего не получится, – но это будет проект "Свобода плюс", то есть проект "Свобода плюс нечто другое".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что Соединенные Штаты ожидают ответа Ирана на предложение Вашингтона и надеются, что это приведет к серьезным переговорам.