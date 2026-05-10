Командование тыла продлило действие инструкций для населения до 13 мая
время публикации: 10 мая 2026 г., 20:06 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 20:06
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла продлило действующие инструкции для населения до 13 мая, до 20:00.
В районе горы Мерон действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, число их участников не должно превышать 200 человек.
Такие же указания действуют в районе "линии противостояния", а также в населенных пунктах Бар-Йохай, Ор а-Гануз и Сафсуфа.