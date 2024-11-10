17-летний израильский араб из Негева задержан по подозрению в террористической деятельности

Разрешена к публикации информация о том, что 15 октября в ходе совместной операции ШАБАКа и полиции был задержан 17-летний несовершеннолетний гражданин Израиля, житель Негева, чей отец – палестинец из одного из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии. Несовершеннолетний подозревается в совершении преступлений против безопасности государства и планировании теракта.

По сообщению полиции, несовершеннолетний идентифицирует себя со сторонниками ХАМАСа и поддерживает эту группировку. В течение определенного времени он занимался изучением пропагандистской литературы террористического характера, планировал совершение теракта и готовился к этому преступлению.