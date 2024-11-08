В Бейтунии арестован разыскиваемый за террор, еще четверо пытались сбежать

Полиция, пограничная полиция МАГАВ и Общая служба безопасности ШАБАК опубликовали совместное сообщение об аресте в Бейтунии разыскиваемого по подозрению в создании террористической группировки и планировании теракта на территории Израиля.

Когда сотрудники спецподразделения оцепили территорию, четверо подозреваемых попытались скрыться, и тогда был открыт огонь по ногам подозреваемых. Двое были ранены, еще двоих задержали военнослужащие.

Задержанный был передан службам безопасности для продолжения следствия.