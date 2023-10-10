Четвертый день войны с ХАМАСом. Хронология событий
Вторник, 10 октября 2023 года, четвертый день войны Израиля с ХАМАСом. ЦАХАЛ именует эту военную операцию "Железные мечи". ХАМАС дал своим действиям название "Потоп Аль-Аксы".
В течение первого дня войны террористы захватили более ста израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газы.
Число убитых на израильской стороне в ходе войны с ХАМАСом – по меньшей мере 900. Среди убитых граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала. Свыше 2700 человек были ранены.
Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)
Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.
В течение первых трех дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет. Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Ракетные обстрелы продолжаются.
ЦАХАЛ наносит интенсивные ответные удары по целям в Газы. В Армии обороны Израиля заявляют, что в течение первых трех дней войны были атакованы более 1700 объектов в секторе Газы, в том числе 475 объектов ракетных сил террористов, 73 объекта боевиков и террористической инфраструктуры, 24 стратегических военных объекта, 22 подземные цели.
Минздрав Газы сообщает о более 500 убитых и около 3000 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.
По данным UNRWA, около 140 тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.
Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
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Министерство иностранных дел Франции заявило, что, спустя несколько дней после массированного террористического нападения на Израиль из Газы, остается неизвестной судьба 14 французских граждан, в том числе 12-летнего ребенка. По оценке МИД Франции, эти граждане могли быть захвачены террористами ХАМАСа или другой группировки.
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что на приграничной с Газой израильской территории найдены тела не менее 1500 террористов, убитых в боях в течение первых трех дней войны. Кроме того, десятки или сотни боевиков были захвачены в плен (точное число не называется).
Ранее командование "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) заявило, что в ходе первого этапа операции "Потоп Аль-Аксы" было задействовано почти 2000 боевиков.
По оценкам военных специалистов, на момент начала войны с Израилем ХАМАС располагал в секторе Газы примерно 40 тысячами подготовленных и вооруженных боевиков. Тысячами боевиков располагают другие террористические группировки в Газе.
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по целям в секторе Газы. Источники в Газе сообщают о разрушении домов в различных районах сектора.
В частности, сообщается, что разрушен дом семьи Шаат в центре Хан-Юниса (юг сектора), разрушен дом семьи Хадр в лагере Джабалия (север сектора), разрушен дом семьи Яхьи Абу Лабды в районе Бани Сухайла, к востоку от Хан-Юниса (юг сектора).
Представитель террористической организации ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы, передает агентство Reuters.
Одновременно через соцсети террористы ХАМАС распространили видеозапись казни двух заложников. На эти кадрах показано, как двум мужчинам, стоящим на коленях со связанными за спиной руками, стреляют в затылки. Лица убитых заложников не видны, гражданами какой страны они были, неизвестно.
Третий день войны с ХАМАСом. Хронология событий
Второй день войны с ХАМАСом. Хронология событий
Обстрелы центра и юга Израиля. Война с ХАМАСом продолжается