adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 27°
Тель-Авив:
22 - 29°
Эйлат:
23 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.910 ₪ 4.120 ₪
Иерусалим:
17 - 27°
Тель-Авив:
22 - 29°
Эйлат:
23 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Четвертый день войны с ХАМАСом. Хронология событий

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Четвертый день войны с ХАМАСом. Хронология событий
    Atia Mohammed/Flash90     Четвертый день войны с ХАМАСом. Хронология событий
    Yossi Aloni/Flash90

    Вторник, 10 октября 2023 года, четвертый день войны Израиля с ХАМАСом. ЦАХАЛ именует эту военную операцию "Железные мечи". ХАМАС дал своим действиям название "Потоп Аль-Аксы".

    В течение первого дня войны террористы захватили более ста израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газы.

    Число убитых на израильской стороне в ходе войны с ХАМАСом – по меньшей мере 900. Среди убитых граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала. Свыше 2700 человек были ранены.

    adv_12 m_ar_1

    Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)

    Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

    В течение первых трех дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет. Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Ракетные обстрелы продолжаются.

    adv_13 m_ar_2

    ЦАХАЛ наносит интенсивные ответные удары по целям в Газы. В Армии обороны Израиля заявляют, что в течение первых трех дней войны были атакованы более 1700 объектов в секторе Газы, в том числе 475 объектов ракетных сил террористов, 73 объекта боевиков и террористической инфраструктуры, 24 стратегических военных объекта, 22 подземные цели.

    adv_14 incontent_1

    Минздрав Газы сообщает о более 500 убитых и около 3000 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.

    По данным UNRWA, около 140 тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.

    adv_15 m_ar_3

    Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля

    adv_16 incontent_2

    ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

    02:00

    adv_17 m_ar_4

    Министерство иностранных дел Франции заявило, что, спустя несколько дней после массированного террористического нападения на Израиль из Газы, остается неизвестной судьба 14 французских граждан, в том числе 12-летнего ребенка. По оценке МИД Франции, эти граждане могли быть захвачены террористами ХАМАСа или другой группировки.

    adv_18 incontent_3

    01:00

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что на приграничной с Газой израильской территории найдены тела не менее 1500 террористов, убитых в боях в течение первых трех дней войны. Кроме того, десятки или сотни боевиков были захвачены в плен (точное число не называется).

    adv_19 m_ar_5

    Ранее командование "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) заявило, что в ходе первого этапа операции "Потоп Аль-Аксы" было задействовано почти 2000 боевиков.

    adv_20 incontent_4

    По оценкам военных специалистов, на момент начала войны с Израилем ХАМАС располагал в секторе Газы примерно 40 тысячами подготовленных и вооруженных боевиков. Тысячами боевиков располагают другие террористические группировки в Газе.

    00:00

    adv_21 m_ar_6

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по целям в секторе Газы. Источники в Газе сообщают о разрушении домов в различных районах сектора.

    adv_22 incontent_5

    В частности, сообщается, что разрушен дом семьи Шаат в центре Хан-Юниса (юг сектора), разрушен дом семьи Хадр в лагере Джабалия (север сектора), разрушен дом семьи Яхьи Абу Лабды в районе Бани Сухайла, к востоку от Хан-Юниса (юг сектора).

    Представитель террористической организации ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы, передает агентство Reuters.

    adv_23 m_ar_7

    Одновременно через соцсети террористы ХАМАС распространили видеозапись казни двух заложников. На эти кадрах показано, как двум мужчинам, стоящим на коленях со связанными за спиной руками, стреляют в затылки. Лица убитых заложников не видны, гражданами какой страны они были, неизвестно.

    adv_24 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Октября 2023
    Третий день войны с ХАМАСом. Хронология событий
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Октября 2023
    Второй день войны с ХАМАСом. Хронология событий
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Октября 2023
    Обстрелы центра и юга Израиля. Война с ХАМАСом продолжается
    adv_25 ar_middle_wwh
    adv_26 ar_middle_yandex
    adv_27 ar_middle_mobile_yandex
    adv_28 ar_right_wwh
    adv_29 ar_right_1
    adv_30 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    02:16 МИД Франции: после нападения террористов на Израиль пропали без вести 14 французских граждан, среди них ребенок
    01:46 Четвертый день войны с ХАМАСом. Хронология событий
    01:38 ЦАХАЛ: на приграничной с Газой израильской территории найдены тела не менее 1500 террористов
    01:30 Сирийские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали иранский конвой с оружием на востоке Сирии
    01:20 В бою с террористами около границы с Ливаном погиб подполковник ЦАХАЛа Алим Абдалла
    01:16 ЦАХАЛ: атакованы более 1700 объектов в секторе Газы
    00:55 ЦАХАЛ наносит удары по Газе, источники сообщают о разрушении домов
    00:46 Хакерами взломан сайт благотворительной организации "Ихуд Ацала", собиравшей деньги на медицинское оборудование для Израиля
    adv_31 ar_right_2
    adv_32 ar_right_3
    adv_33 ar_right_4
    adv_34 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom