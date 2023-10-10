Четвертый день войны с ХАМАСом. Хронология событий

Вторник, 10 октября 2023 года, четвертый день войны Израиля с ХАМАСом. ЦАХАЛ именует эту военную операцию "Железные мечи". ХАМАС дал своим действиям название "Потоп Аль-Аксы".

В течение первого дня войны террористы захватили более ста израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газы.

Число убитых на израильской стороне в ходе войны с ХАМАСом – по меньшей мере 900. Среди убитых граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала. Свыше 2700 человек были ранены.

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Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

В течение первых трех дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет. Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Ракетные обстрелы продолжаются.

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ЦАХАЛ наносит интенсивные ответные удары по целям в Газы. В Армии обороны Израиля заявляют, что в течение первых трех дней войны были атакованы более 1700 объектов в секторе Газы, в том числе 475 объектов ракетных сил террористов, 73 объекта боевиков и террористической инфраструктуры, 24 стратегических военных объекта, 22 подземные цели.

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Минздрав Газы сообщает о более 500 убитых и около 3000 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.

По данным UNRWA, около 140 тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.

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Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля

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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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Министерство иностранных дел Франции заявило, что, спустя несколько дней после массированного террористического нападения на Израиль из Газы, остается неизвестной судьба 14 французских граждан, в том числе 12-летнего ребенка. По оценке МИД Франции, эти граждане могли быть захвачены террористами ХАМАСа или другой группировки.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что на приграничной с Газой израильской территории найдены тела не менее 1500 террористов, убитых в боях в течение первых трех дней войны. Кроме того, десятки или сотни боевиков были захвачены в плен (точное число не называется).

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Ранее командование "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) заявило, что в ходе первого этапа операции "Потоп Аль-Аксы" было задействовано почти 2000 боевиков.

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По оценкам военных специалистов, на момент начала войны с Израилем ХАМАС располагал в секторе Газы примерно 40 тысячами подготовленных и вооруженных боевиков. Тысячами боевиков располагают другие террористические группировки в Газе.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по целям в секторе Газы. Источники в Газе сообщают о разрушении домов в различных районах сектора.

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В частности, сообщается, что разрушен дом семьи Шаат в центре Хан-Юниса (юг сектора), разрушен дом семьи Хадр в лагере Джабалия (север сектора), разрушен дом семьи Яхьи Абу Лабды в районе Бани Сухайла, к востоку от Хан-Юниса (юг сектора).

Представитель террористической организации ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы, передает агентство Reuters.

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Одновременно через соцсети террористы ХАМАС распространили видеозапись казни двух заложников. На эти кадрах показано, как двум мужчинам, стоящим на коленях со связанными за спиной руками, стреляют в затылки. Лица убитых заложников не видны, гражданами какой страны они были, неизвестно.