В Тель-Авиве автобус сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии
время публикации: 10 октября 2024 г., 19:16 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 19:16
На улице Эйнштейна в Тель-Авиве автобус сбил женщину. До приезда "скорой" пострадавшей оказывали первую помощь прохожие, действиями которых руководили по телефону парамедики колл-центра МАДА.
Пострадавшая (примерно 30 лет) доставлена в больницу "Ихилов". Ее состояние оценивается медиками как тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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