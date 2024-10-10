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Израиль

В Тель-Авиве автобус сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

время публикации: 10 октября 2024 г., 19:16 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 19:16
В Тель-Авиве автобус сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На улице Эйнштейна в Тель-Авиве автобус сбил женщину. До приезда "скорой" пострадавшей оказывали первую помощь прохожие, действиями которых руководили по телефону парамедики колл-центра МАДА.

Пострадавшая (примерно 30 лет) доставлена в больницу "Ихилов". Ее состояние оценивается медиками как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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