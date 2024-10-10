Управление тылом смягчает инструкции для населения Галилеи и юга Голанских высот

Управление тылом опубликовало инструкции для населения, которые вступили в силу в четверг, в 18:00 и будут действовать до исхода субботы, 12.10.24 в 20:00. В соответствии с новыми инструкциями в "зоне противостояния" у границы с Ливаном – на севере Голанских высот, на юге Голанских высот, в Верхней Галилее и в районе Хайфского залива (Кирьят-Ата, Кирьят-Бялик, Кирьят-Ям и Кирьят-Моцкин) будут действовать инструкции частичной активности.

В соответствии с ними разрешены собрания на открытой территории до 50 человек, в помещении – до 250 человек, пляжи закрыты для населения. Работать можно в тех местах, где у работников есть возможность в установленный инструкциями срок добраться до защитного пространства. Деятельность образовательных учреждений запрещена.

В районе юга Голанских высот (некоторые населенные пункты окружного совета Эмек Ярден), центральная Галилея, Хайфский залив, А-Эмеким, А-Кармель (населенные пункты Дальят аль-Кармель, Исфия, Вади-Ара (населенные пункты окружного совета Мегиддо, Йокнеам Илит) будет действовать режим ограниченной активности: собрания и услуги разрешены на открытом пространстве до 100 человек (вместо 60 ранее), в помещении до 350 человек (вместо 300 ранее), пляжи закрыты для общественности. Можно работать там, где у работников есть возможность в установленные сроки добраться до защищенного пространства. Можно вести образовательную деятельность там, где у детей и педагогов есть возможность в установленные сроки добраться до защищенного пространства.

Инструкции для остальных регионов страны остались без изменений.