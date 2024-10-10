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Пожар в Тель-Авиве: полиция эвакуировала жителей и работников из окрестных зданий

время публикации: 10 октября 2024 г., 14:03 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 14:23
Пожар в Тель-Авиве: полиция эвакуировала жителей и работников из окрестных зданий
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Сотрудники полиции оцепили место пожара в складском помещении на улице Рабейну Хананэль в знаменитом районе Флорентин на юге Тель-Авива, они обошли расположенные поблизости с горящим складом дома и предприятия и эвакуировали людей в безопасное место.

На месте пожара работают 11 пожарных расчетов, над районом поднимается густой черный дым. Помимо пожарных и полиции, на месте происшествия работают сотрудники и волонтеры "Маген Давид Адом" и муниципальные инспекторы Тель-Авива – Яффо.

Сообщения о заблокированных пожаром и о пострадавших не поступали: в полиции сообщают, что угрозы распространения огня на данном этапе нет. Спасательные службы делают все возможное, чтобы как можно скорее вновь открыть улицу для движения транспорта и вернуть эвакуированных людей.

Причина пожара будет установлена в ходе расследования.

Израиль
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