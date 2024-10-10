Пожар в Тель-Авиве: полиция эвакуировала жителей и работников из окрестных зданий

Сотрудники полиции оцепили место пожара в складском помещении на улице Рабейну Хананэль в знаменитом районе Флорентин на юге Тель-Авива, они обошли расположенные поблизости с горящим складом дома и предприятия и эвакуировали людей в безопасное место.

На месте пожара работают 11 пожарных расчетов, над районом поднимается густой черный дым. Помимо пожарных и полиции, на месте происшествия работают сотрудники и волонтеры "Маген Давид Адом" и муниципальные инспекторы Тель-Авива – Яффо.

Сообщения о заблокированных пожаром и о пострадавших не поступали: в полиции сообщают, что угрозы распространения огня на данном этапе нет. Спасательные службы делают все возможное, чтобы как можно скорее вновь открыть улицу для движения транспорта и вернуть эвакуированных людей.

Причина пожара будет установлена в ходе расследования.