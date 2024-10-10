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Израиль

Кафе в Северном Тель-Авиве закрыто на месяц за найм палестинских нелегалов

время публикации: 10 октября 2024 г., 13:22 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 13:22
Кафе в Северном Тель-Авиве закрыто на месяц за найм палестинских нелегалов
Пресс-служба полиции Израиля

Глава полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргроф подписал указ о закрытии на месяц кафе на улице Аба Ахимеир на севере Тель-Авива за предоставление работы палестинскому нелегалу, не имевшему разрешений на пребывание и на работу в Израиле.

Накануне Рош а-Шана в районе Тель-Авива были арестованы 54 палестинских нелегала, в том числе судимые ранее за террористическую деятельность. Полиция ведет расследование в отношении работодателей, трудоустраивающих нелегалов.

В субботу 28 сентября в кафе на улице Аба Ахимеир в Северном Тель-Авиве был задержан нелегал, трудоустроенный без разрешения на работу и без разрешения на пребывание в Израиле.

После его ареста было начато расследование против работодателей, по итогам которого кафе было закрыто на 30 дней, в дальнейшем против подозреваемых могут быть представлены обвинения.

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