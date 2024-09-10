Организация директоров школ объявила, что не допустит еще одного учебного года без оценок
время публикации: 10 сентября 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 11:39
Организация "Манхигим", объединяющая директоров школ, объявила, что не допустит повторения прошлогодней ситуации, когда старшеклассники сдавали экзамены, но не получали оценки.
"Мы больше не допустим учебного года без оценок и без внеклассной деятельности. Если вопрос не будет урегулирован до окончания осенних праздников, мы будем принимать меры", - говорится в письме, разосланном членам организации.
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