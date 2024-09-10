Организация директоров школ объявила, что не допустит еще одного учебного года без оценок

Организация "Манхигим", объединяющая директоров школ, объявила, что не допустит повторения прошлогодней ситуации, когда старшеклассники сдавали экзамены, но не получали оценки.

"Мы больше не допустим учебного года без оценок и без внеклассной деятельности. Если вопрос не будет урегулирован до окончания осенних праздников, мы будем принимать меры", - говорится в письме, разосланном членам организации.