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Израиль

Организация директоров школ объявила, что не допустит еще одного учебного года без оценок

время публикации: 10 сентября 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 11:39
Организация директоров школ объявила, что не допустит еще одного учебного года без оценок
Avshalom Sassoni/Flash90

Организация "Манхигим", объединяющая директоров школ, объявила, что не допустит повторения прошлогодней ситуации, когда старшеклассники сдавали экзамены, но не получали оценки.

"Мы больше не допустим учебного года без оценок и без внеклассной деятельности. Если вопрос не будет урегулирован до окончания осенних праздников, мы будем принимать меры", - говорится в письме, разосланном членам организации.

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