МВД Иордании: пограничный переход в Израиль открыт для пассажиров, но не для грузов

Министерство внутренних дел Иордании приняло решение открыть во вторник утром пограничный переход на мосту короля Хусейна (КПП "Алленби" со стороны Израиля) для движения, но не для коммерческого транспорта.

Об этом накануне сообщил министр внутренних дел Иордании полковник Амер Сартауи, пишет

Middle East Monitor.

Напомним, пограничный переезд был закрыт в обоих направлениях после теракта, который в воскресенье совершил водитель грузовика, подданный Иордании Маэр аль-Джази из провинции Маан на юге Иордании. Жертвами этого теракта стали трое израильских граждан, террорист был уничтожен.

В понедельник иорданская сторона вновь на короткое время открывала пограничный переезд, но утром в понедельник он был закрыт снова.

В Израиле обсуждают необходимые меры для улучшения ситуации с обеспечением безопасности на пограничных переездах после теракта на КПП "Алленби".