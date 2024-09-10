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Израиль

Жители Нагарии устроили демонстрацию протеста, требуя начать войну в Ливане

время публикации: 10 сентября 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 11:53
Жители Нагарии устроили демонстрацию протеста, требуя начать войну в Ливане
Yossi Aloni/Flash90

Несколько десятков человек устроили демонстрацию возле муниципалитета Нагарии, требуя устранить угрозу для жителей севера. Днем ранее заминированный беспилотник "Хизбаллы" попал в многоэтажную новостройку в Нагарии, причинив существенный ущерб одной из квартир.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", участники демонстрации требовали продолжать военные действия до полного устранения угрозы для севера страны. Они подчеркивают, что не могут смириться с ситуацией, когда дети часами находятся в бомбоубежищах в школах и в детских садах. "Пришло время начать войну в Ливане и полностью устранить угрозу", – заявляют жители Нагарии.

Один из руководителей организовавшего акцию штаба "Боремся за север" Матан Додиан, житель Шломи, заявил, что безопасность севера страны можно достигнуть только задействовав все находящиеся в распоряжении ЦАХАЛа силы и заняв Ливан до реки Литани. Он утверждает, что если правительство не сделает этого, кровь следующих жертв обстрелов севера "будет на их руках".

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