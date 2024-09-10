В бедуинском поселке Тель-Шева смертельно ранен мужчина
время публикации: 10 сентября 2024 г., 18:20 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 18:20
В бедуинском поселке Тель-Шева из огнестрельного оружия был смертельно ранен мужчина примерно 30 лет. Раненый был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где была констатирована его смерть.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования обстоятельств убийства. На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск причастных к убийству.
По предварительным данным, речь идет о преступлении на криминальной почве.
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