Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 11 августа, будет жарче, чем вчера: температура значительно выше среднесезонной, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах. На побережье душно и влажно. Возможны дожди на юге страны.

В Иерусалиме – 26-38 градусов, в Тель-Авиве – 27-32, в Хайфе – 26-32, в Эйлате – 33-46, в Беэр-Шеве – 26-38, в Мицпе-Рамоне – 27-37, на побережье Мертвого моря – 31-42, в Ашкелоне и Ашдоде – 27-32, в Ариэле – 25-37, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 30-42, на Голанских высотах – 24-42.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Очень жаркая погода, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах сохранится в течение всей недели. Спад жары ожидается в субботу-воскресенье, 16-17 августа.