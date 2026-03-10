Глава МИДа Германии посетил место падения ракеты в Бейт-Шемеше

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль находится с визитом в Израиле. Он вместе с израильским коллегой Гидеоном Сааром посетил место падения иранской ракеты в Бейт-Шемеше.

Министр иностранных дел Гидеон Саар принимает в эти часы в Израиле министра иностранных дел Германии Йохана Вадефуля. Министры вместе посетили место падения ракеты, выпущенной из Ирана по Бейт-Шемешу.

Во время визита Смадар Кац, чей муж Орен (благословенна его память) погиб при ракетном ударе по Бейт-Шемешу, обратилась к миру с места трагедии и сказала: "Народ Израиля жив! Они могут сломить наше тело, но нашу душу и наш дух им не сломить!"

На совместной пресс конференции глава МИД Израиля Саар заявил: "Наши совместные с США действия против иранского режима происходят на фоне затянувшегося провала международного сообщества в попытках предотвратить распространение ядерного оружия среди фанатичных режимов.

Так произошло в середине 90-х годов с Северной Кореей. Наши общие друзья, Япония и Южная Корея, были бы в большей безопасности, если бы лидеры прошлых лет своевременно предприняли решительные действия. К сожалению, это реальность, которую уже невозможно изменить.

Израиль же действовал, чтобы не допустить появления ядерного оружия у безумных режимов. В 1981 году, при премьер-министре Менахеме Бегине, Израиль уничтожил ядерную программу Саддама Хусейна в Осираке. Международное сообщество тогда осудило Израиль. То же самое международное сообщество позже создавало коалиции против Саддама Хусейна в 1991 и 2003 годах. Некоторые из тех, кто нас осуждал, впоследствии благодарили нас за то, что мы сделали их действия возможными. Мы не знаем, что бы они делали, будь у Саддама Хусейна ядерное оружие. Я лично слышал в Вашингтоне от очень высокопоставленного чиновника в 2002 году, что "Америке повезло, что Израиль нанес удар в 1981-м".

В 2007 году Израиль уничтожил сирийский ядерный реактор кровавого режима Асада. Того самого диктатора, которого мир позже подверг бойкоту и который применил химическое оружие против собственного народа, убив многих из них. Представьте, что бы сделал Асад с ядерным оружием, если бы Израиль не вмешался? Очевидно, что он до сих пор оставался бы у власти.

В июне прошлого года, а также в ходе текущей операции, Израиль и Соединенные Штаты под руководством премьер-министра Нетаниягу и президента Трампа предприняли решительные действия, чтобы помешать самому опасному режиму в мире заполучить самое опасное оружие в мире".