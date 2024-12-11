Внимание, розыск: пропала 14-летняя Мария Гордеев из Гиватаима

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 14-летняя Мария Гордеев из Гиватаима. Девочка вышла из дома во вторник после обеда, и с тех пор от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: каштановые волосы, карие глаза, татуировки на руках.

Была одета в черную куртку с белым меховым воротником, серую майку, светло-синие джинсы, светло-коричневые сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.