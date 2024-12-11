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Израиль

Внимание, розыск: пропала 14-летняя Мария Гордеев из Гиватаима

Полиция
Розыск
время публикации: 11 декабря 2024 г., 15:18 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 15:26
Внимание, розыск: пропала 14-летняя Мария Гордеев из Гиватаима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 14-летняя Мария Гордеев из Гиватаима. Девочка вышла из дома во вторник после обеда, и с тех пор от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: каштановые волосы, карие глаза, татуировки на руках.

Была одета в черную куртку с белым меховым воротником, серую майку, светло-синие джинсы, светло-коричневые сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

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