78-летний Моше Ашкенази обвиняется в обмане десятков русскоязычных стариков

Государственная прокуратура представила в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 78-летнего Моше Ашкенази, жителя Тель-Авива, который, по утверждению следствия, руководил организованной мошеннической сетью, от деятельности которой пострадали десятки русскоговорящих пожилых людей. Прокуратура также подала в суд просьбу о продлении срока содержания обвиняемого под стражей до завершения судебных разбирательств.

По данным обвинительного заключения, Моше Ашкенази принимал активное участие в деятельности сложной и манипулятивной преступной схемы, в рамках которой мошенники выявляли в сети русскоговорящих пожилых людей, получали их контактные данные.

Члены преступной группировки связывались с пожилыми людьми по телефону, выдавая себя за представителей различных надежных организаций, в том числе за представителей телекоммуникационных компаний, предлагающих улучшение интернет-инфраструктуры, представителей банков, полицейских и сотрудников страховых компаний. Они назывались различными именами – Алекс, Андрей, Саша, Даниэль.

Они убеждали пожилых людей предоставить им удаленный доступ к своим электронным устройствам, включая телефоны, роутеры, компьютеры, под видом оказания "клиентам" технической помощи. Для этого они убеждали пожилых людей установить на свои устройства программы удаленного доступа, такие как AnyDesk и подобные ей. После получения контроля над устройствами, члены преступной группировки выполняли различные действия, такие как раскрытие секретных кодов, изменение паролей, получение кредитов от имени пожилых людей, перевод денег и тому подобное. Затем они удаляли сообщения, письма и переписку в мессенджерах, которую вели с пожилыми людьми, чтобы скрыть следы преступления.

По данным обвинительного заключения, Моше Ашкенази "играл центральную роль в осуществлении мошенничества": он сопровождал пожилых людей в банковские отделения, заставлял их снимать деньги и передавать ему, собирал кредитные карты у пожилых людей и получал деньги, переведенные с их счетов на его личные счета.

После совершения мошенничества члены группировки вносили полученные обманным путем деньги на личный счет обвиняемого в почтовом банке, открытый для этой цели, и в банке "Апоалим", где находился расчетный счет обвиняемого. Ашкенази приобретал в почтовом банке предоплаченные дебетовые карты, которые облегчали ему снятие и перевод денег. В некоторых случаях деньги, полученные обманным путем от пожилых людей и переведенные ему, передавались представителю преступной группировки наличными.

Часть полученных в результате схемы и совершенных преступлений денег переводилась членам преступной группировки, в том числе находящимся за границей, часть денег оставалась у обвиняемого. Для поддержания схемы обвиняемый и другие члены группировки общались различными способами, обменивались сообщениями, согласовывали места встреч и получение платежных карт, полученных обманным путем от пожилых людей.

Моше Ашкенази вменяется 61 пункт обвинений: получение имущества обманным путем, мошенничество с платежными картами, попытка получения имущества обманным путем при отягчающих обстоятельствах, мошенничество с платежными картами при отягчающих обстоятельствах, попытка мошенничества с платежными картами при отягчающих обстоятельствах, выдача себя за другое лицо, выдача себя за государственного служащего, попытка кражи, кража, получение имущества, добытого преступным путем, и отмывание денег.

По данным следствия, жертвам Моше Ашкенази и его сообщников, личность и гражданство многих из которых полиция Израиля так и не установила, стали более чем 60 израильтян, в основном, пожилых людей. Деятельность преступной группы велась с августа 2023 года и вплоть до ареста Моше Ашкенази. Общая сумма мошенничества составляет 1657850 шекелей.